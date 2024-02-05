Посольство Ирана в РФ сообщило о смерти главного переводчика диппредставительства

В дипмиссии, а также в диппредставительстве России в Тегеране выразили соболезнования родным и близким Хоссейна Джахангири

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Выдающийся сотрудник диппредставительства Ирана в Москве, главный переводчик на саммитах и встречах высокого уровня российских и иранских делегаций Хоссейн Джахангири умер. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Ирана.

"Тяжелое известие о кончине нашего уважаемого коллеги, доктора Хоссейна Джахангири в посольстве Исламской Республики Иран в Москве встретили со скорбью. Он был профессиональным и прекрасным переводчиком, набожным и неутомимым человеком, сострадательным человеком по отношению к своей стране, трудолюбивым и продуктивным, - отметили в диппредставительстве Ирана. - Это большая потеря".

В посольстве Ирана в Москве, а также в диппредставительстве России в Тегеране выразили соболезнования родным и близким Джахангири. "Приносим свои соболезнования МИД Ирана и посольству Ирана в Москве в связи со скоропостижной кончиной нашего большого друга - Хоссейна Джахангири. Ушел из жизни замечательный человек и переводчик экстра-класса. Благодаря его искусству, неиссякаемой энергии, доброте и отзывчивости нашим странам удавалось в прямом смысле лучше понимать друг друга, находить точки соприкосновения и продвигать вперед межгосударственные отношения. Скорбим с родными и близкими нашего дорогого Хоссейна. Светлая память", - говорится в сообщении российской дипмиссии.