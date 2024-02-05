Спецслужба Грузии не стала сообщать, информировала ли Россию о грузе со взрывчаткой

СГБ ранее сообщила о задержании грузинскими правоохранителями содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии отказалась сообщать корреспонденту ТАСС, информировала ли российскую сторону о том, что взрывные устройства, изъятые в республике, направлялись в Воронеж, вероятно, для совершения терактов.

"У нас нет подобной информации", - сказала сотрудница пресс-службы СГБ, отвечая на вопрос, информировали ли грузинские власти своих коллег в России.

СГБ ранее сообщила, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4, их можно привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг.

Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ в Грузию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.