Кандидат в министры обороны Грузии назвал главной задачей не допустить конфликт

Ираклий Чиковани отметил, что у страны важное сотрудничество как с государствами - партнерами, так и в формате НАТО

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Главной задачей Грузии остается по-прежнему то, чтобы не допустить эскалации конфликта в стране. Об этом заявил кандидат в министры обороны Грузии Ираклий Чиковани.

"В формате Черного моря у нас очень важное сотрудничество как с нашими государствами - партнерами, так и в формате НАТО. Мы продолжаем работу в этом формате. Конечно, чрезвычайно трудная и напряженная обстановка, и наша главная задача, конечно, по-прежнему заключается в том, чтобы ни в коем случае не произошла эскалация конфликта на нашей территории и переход вооруженного противостояния на нашу территорию", - заявил Чиковани, выступая перед депутатами на объединенном заседании нескольких комитетов парламента.

В понедельник в парламенте Грузии походят слушания кандидатов в министры. Сначала они участвуют в объединенном заседании комитетов по юридическим вопросам, обороне и безопасности, защите прав человека и гражданской интеграции, процедурным вопросам и правилам. Позже слушания продолжатся в других комитетах, после чего кандидатов заслушают фракции и политические группы. 8 февраля вопрос выражения доверия обновленному составу правительства будет вынесен на пленарное заседание. Для утверждения нового кабмина необходима поддержка минимум 76 депутатов из 150.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Ираклий Кобахидзе. 1 февраля съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" избрал Гарибашвили главой политического объединения, а Кобахидзе назвал кандидатом в премьеры. Как позже сообщил журналистам Кобахидзе, в новом составе правительства будет лишь одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменит вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.