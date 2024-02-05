В Венгрии предложили провести голосование по Швеции и НАТО в конце февраля

Лидер партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш заявил, что для ратификации заявки Стокгольма в альянс требуется встреча двух премьер-министров в Будапеште

БУДАПЕШТ, 5 февраля. /ТАСС/. Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО сегодня не состоится. Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", располагающая большинством депутатских мандатов, отказалась принимать в нем участие, а это значит, что кворума не будет.

"По нашему мнению, ратификация шведской заявки в НАТО может состояться в начале очередной сессии парламента, но для этого требуется встреча двух премьер-министров в Будапеште. Если шведам важно присоединиться [к альянсу], то они приедут сюда, как ездили в Турцию", - написал лидер фракции Мате Кочиш на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Весенняя сессия парламента должна начаться 26 февраля, а сегодняшнее заседание, созываемое спикером Ласло Кёвером по предложению оппозиционных партий, станет внеочередным. Если на нем не будет кворума, то оно закончится, едва начавшись. Для ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО требуются две трети голосов. Партия ФИДЕС вместе с младшими партнерами - христианскими демократами - располагает в парламенте 135 из 199 мест.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Тот сначала ответил согласием, но позже сказал, что побывает в Будапеште после того, как венгерский парламент ратифицирует соглашение. 1 февраля лидеры двух стран встретились на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Позиция правительства

В свое время правительство обещало, что Венгрия не будет последней страной, которая не ратифицирует документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Однако после того как это сделал парламент Турции, она осталась в одиночестве и оказалась под еще более сильным давлением со стороны своих союзников. 24 января Орбан заявил после разговора по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.