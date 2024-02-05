Умер бывший вице-премьер Узбекистана Валерий Атаев

Ему было 75 лет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Узбекистана Валерий Атаев умер в Москве в возрасте 75 лет, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В своей квартире на Ленинском проспекте скончался бывший вице-премьер Узбекистана Валерий Атаев. Ему было 75 лет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, он умер по естественным причинам, тем не менее полиция проводит проверку в установленном порядке.

Валерий Атаев в 1990-х был министром энергетики Узбекистана, затем был назначен вице-премьером. В 2009 году уехал в Москву, поскольку на родине на него было заведено уголовное по статьям о хищении и злоупотреблении полномочиями. По информации СМИ, его задерживали в Москве, но он был отпущен.