Токаев рассмотрит кандидатуру премьер-министра Казахстана, представленную партией "Аманат"

Согласно конституции республики, в случае одобрения президент вносит кандидатуру премьера на рассмотрение Мажилиса для дачи его согласия

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру премьер-министра республики, которую предоставит крупнейшая партия "Аманат" ("Завет предков"). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Согласно нашей конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией "Аманат". В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) для дачи его согласия. В случае согласия Мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра", - сообщил Уали.

Он уточнил, что после назначения нового премьера начнется процесс формирования состава правительства Казахстана.

Ранее президент Казахстана принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточняются. Временно исполнять обязанности премьера будет первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Токаев назначил Смаилова на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 года после выборов в нижнюю палату парламента.

Пресс-служба лидера страны сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедший год и обозначены планы на будущее.