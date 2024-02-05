Белоруссия продолжит наращивание инфраструктуры на украинской границе

По словам замначальника Гомельской пограничной группы Сергея Свентецкого, в 2023 году провели реконструкцию нескольких пограничных застав

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белорусские пограничники в 2024 году продолжат наращивать инженерную инфраструктуру на границе с Украиной и совершенствовать подготовку несущего там службу личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника Гомельской пограничной группы полковник Сергей Свентецкий.

"Мы совершенствуемся, мы выставляем новые подразделения, мы вводим в строй новые пограничные заставы после реконструкции, совершенствуется система подготовки личного состава с учетом выводов [из опыта проведения] специальной военной операции", - сказал он в эфире телерадиокомпании "Гомель".

Полковник напомнил, что в 2023 году была проведена реконструкция нескольких пограничных застав. "В этом году у нас планируется ввод в строй после обновления комплекса зданий и сооружений пограничной заставы "Новая Гута". Планируется обновление подразделений на участке Брагинского района", - сообщил замначальника погрангруппы.

По его словам, в планах - "развитие инженерных сооружений и наращивание инженерной инфраструктуры, строительство автоматических постов технического наблюдения". "Идем вперед. Мы должны обеспечить, чтобы была система непрерывного визуального наблюдения за государственной границей, что, в принципе, практически уже достигнуто", - проинформировал Свентецкий.

Он указал на то, что серьезное место в системе охраны госграницы занимает сформированная в качестве резерва начальника пограничной группы маневренная группа, основной задачей которой является решение внезапно возникающих задач. Помощь в охране границы оказывают подразделения Минобороны Белоруссии, а также сотрудники МВД, Комитета государственной безопасности, других силовых ведомств.

Прогнозируемая ситуация

Свентецкий сообщил, что ситуация на белорусско-украинской границе в настоящее время оценивается как стабильная и прогнозируемая. По его словам, к происходящему пограничники привыкли и охраняют рубеж, "как делали это, в принципе, всегда". "Немножко активизируя ведение войсковой разведки, активизируя ведение оперативной работы и выполняя мероприятия усиленной охраны государственной границы", - сказал он.

Замначальника погрангруппы отметил, что в настоящее время "порядка 17 тыс. [украинских военнослужащих] усиливают границу на сопредельной территории в пяти областях, приграничных с Республикой Беларусь". "Не забываем мы о бригадах Вооруженных сил Украины, не забываем о бригадах территориальных сил Украины, - указал полковник. - По моему разумению, и, вероятно, скорее всего, это там так и есть, <...> эти вооруженные силы, которые находятся в тылу от района боевых действий на территории Украины, они предназначены прежде всего для обучения и переформирования Вооруженных сил Украины".

"То есть, по сути, какого-то риска наступления со стороны Украины нет. Но, тем не менее, будьте уверены - мы готовы, мы эту ситуацию контролируем. <...> Наше государство, Республика Беларусь, готова дать адекватный ответ агрессорам с любой стороны", - заявил Свентецкий.

Он отметил, что к настоящему времени провокаций с украинской стороны границы "стало гораздо меньше". "Что касается беспилотных летательных аппаратов - да, есть у нас нарушения воздушного пространства. <...> И уже немало фактов, когда мы в Гомельской пограничной группе самостоятельно их просто сбивали. И так будет с каждым", - сказал полковник.

Говоря о нарушении воздушной границы беспилотниками с украинской стороны, Свентецкий сообщил, что "99% [случаев] - это ведение воздушной разведки приграничной территории". "Но так как нельзя исключать и попыток какого-то воздействия на органы пограничной службы с воздуха, мы, соответственно, реагируем", - добавил он.