В МИД Киргизии заявили, что Бишкек и Душанбе настроены открыть новую страницу в отношениях

Киргизия и Таджикистан рассчитывают выработать приемлемые решения по вопросу делимитации границы, отметил глава ведомства Жээнбек Кулубаев

ДУШАНБЕ, 5 февраля. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает, что в ближайшее время вместе с Таджикистаном будут выработаны приемлемые решения по вопросу делимитации границы и два государства смогут открыть новую страницу в отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев после встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Сейчас первой задачей стоит скорейшее завершение переговоров кыргызско-таджикской межправительственной комиссии, они должны завершить переговоры по границе. Сейчас переговоры идут очень динамично, и мы надеемся, что в ближайшее время стороны достигнут взаимоприемлемых и взаимовыгодных результатов", - сказал Кулубаев, выступление которого транслировал телеканал "Таджикистан".

По словам главы МИД, "двигателем укрепления и продвижения двусторонних отношений" являются президенты двух стран. "Они настроены, что в ближайшее время наши страны закроют проблемные вопросы, мы открываем новую страницу в кыргызско-таджикских отношениях", - добавил он.

Кулубаев отметил, что в ходе беседы с Рахмоном они обговорили, что Таджикистан и Кыргызстан "издревле являются братскими и дружественными странами", народы которых "всегда имели контакты, общались между собой и постоянно торговали". "Поэтому эти традиции мы должны дальше развивать и продвигать", - сказал министр, заметив, что взгляды двух стран по многим вопросам совпадают.

Кулубаев прибыл с официальным визитом в Душанбе 4 февраля по приглашению министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Мухриддин принял его в МИД республики, после переговоров они подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2024-2025 годы. 5 февраля Кулубаева принял президент Таджикистана, в пресс-службе главы государства сообщили, что в настоящее время стороны завершили описание почти 90% прохождения линии границы.

Отношения между Таджикистаном и Киргизией ранее неоднократно обострялись из-за того, что страны не завершили процесс делимитации границы, протяженность которой составляет более 980 км. Переговоры об этом ведутся с 2002 года. На спорных участках границы периодически возникают конфликты, один из наиболее крупных случился в сентябре 2022 года, когда стороны применили оружие. В 2023-2024 году представители стран регулярно проводили встречи по согласованию линии границы, 5 февраля удалось согласовать участок длиной 3,7 км.