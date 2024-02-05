Глава МИД Ливана сообщил, что около 100 тыс. перемещенным с юга республики нужна помощь

Поддержка со стороны Международного комитета Красного Креста приветствуется, отметил и.о. министра иностранных дел Ливана Бу Хабиб

БЕЙРУТ, 5 февраля. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за эскалации ближневосточного конфликта и обмена ударами между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах", остро нуждаются в помощи. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Бу Хабиб на встрече с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Кейт Форбс.

"У нас около 100 тыс. перемещенных лиц с юга Ливана в результате последних событий и израильских атак, они остро нуждаются в помощи и внимании, и вся возможная поддержка со стороны Международного комитета Красного Креста приветствуется", - приводится заявление Бу Хабиба на официальной странице ведомства в X (ранее Twitter).

По данным новостного портала Naharnet, с 7 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. На юге Ливана жертвами израильских атак с начала военной эскалации стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 173 бойцов.