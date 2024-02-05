Освобожденный из тюрьмы польский депутат намерен занять место в Сейме

Мачей Вонсик намерен 7 февраля присутствовать на заседании нижней палаты парламента в качестве депутата

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Освобожденный из тюрьмы президентом Польши бывший замглавы МВД Мачей Вонсик намерен 7 февраля присутствовать на заседании Сейма (нижней палаты парламента) в качестве депутата. Об этом он заявил в интервью радиостанции Radio Zet.

"Я появлюсь на ближайшем заседании палаты. Я являюсь депутатом, а участие в заседаниях - это моя обязанность", - сказал он.

Вонсик добавил, что он не намерен проходить в Сейм по гостевому пропуску, а собирается пройти в зал заседаний именно как депутат.

21 декабря суд приговорил Вонсика и бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского к двум годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в 2007 году, после чего маршал (спикер) Сейма Шимон Холовня лишил их депутатского статуса.

В начале января Контрольная палата Верховного суда признала решение Холовни незаконным, а затем президент Анджей Дуда помиловал заключенных в тюрьму Каминьского и Вонсика. Их сторонники из бывшей правящей партии "Право и справедливость" по-прежнему считают политиков депутатами Сейма.

Решение Контрольной палаты маршал не признал, потребовав "ясного, строгого и отчетливого" постановления суда по делу Вонсика. Польские СМИ указывают, что теоретически приставы в Сейме могут задержать Вонсика и воспрепятствовать его проходу в зал заседаний.