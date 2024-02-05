Губернатор Техаса заявил об усилении контроля над границей с Мексикой

Решение приняли из-за наплыва мигрантов, рассказал Грег Эбботт

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти штата Техас расширят охват операций пограничных сил по борьбе с нелегальной миграцией, теперь они будут контролировать больший участок границы США и Мексики. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эбботт.

"С того момента, как власти Техаса установили контроль над пропускным пунктом в городе Игл-Пасс, незаконное пересечение границы сократилось с нескольких тысяч до трех человек. Сейчас мы расширяем эти усилия для контроля большей части границы с Мексикой.", - написал он в X (ранее Twitter).

По данным офиса Эбботта, 4 февраля глава Техаса встретился в приграничном районе с 13 губернаторами-республиканцами других штатов США. По словам Эбботта, они "солидарны с правом Техаса защищать себя от пограничного кризиса, [который допустил] президент США Джо Байден". Тогда же Эббот в окружении губернаторов дал пресс-конференцию и обвинил президента в том, что тот "отказался от конституционной обязанности защищать американцев". "За время своего президентства Джо Байден побил рекорды по нелегальной иммиграции и позволил развязать полный хаос на нашей южной границе", - подчеркнул губернатор, добавив, что Техас вместе с дружественными штатами продолжит укреплять безопасность на границе и бороться с "катастрофой, причиной которой стал президент Байден".

Как утверждает офис губернатора, всего 14 американских штатов поддержали Техас и "направили свои подразделения и ресурсы для охраны границы в отсутствие [реакции]" руководства США.

Ранее Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой длиной около 4 км вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.