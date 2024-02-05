Мик Райан заявил, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, "тем лучше Россия учится, адаптируется и создает более эффективные, современные боевые силы"

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Российская армия превосходит украинскую в способности к стратегической адаптации на поле боя, что может привести к поражению Украины в конфликте. Такое мнение выразил генерал-майор австралийской армии в отставке сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан в статье для журнала Foreign Affairs.

По его оценкам, чем дольше продолжается конфликт на Украине, "тем лучше Россия учится, адаптируется и создает более эффективные, современные боевые силы". Райан отмечает, что способность российских вооруженных сил помогла им не только отразить контрнаступление Украины в 2023 году, но и отвоевать у Киева новые территории в последние несколько месяцев. "В конечном итоге, если преимущество России в стратегической адаптации сохранится без соответствующего ответа Запада, худшее, что может произойти в этой войне, - это не тупик, а поражение Украины", - считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает специальную военную операцию.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.