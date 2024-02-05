Папа Римский примет президента Аргентины 12 февраля

Ожидается, что Милей будет присутствовать на церемонии канонизации блаженной Марии Антонии де Пас-и-Фигероа

ВАТИКАН, 5 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск примет президента Аргентины Хавьера Милея. Как сообщила служба печати Святого престола, аудиенция состоится в Ватикане 12 февраля.

11 февраля планируется церемония канонизации (возведения в лик святых) блаженной Марии Антонии де Пас-и-Фигероа. Как отмечается, она станет первой аргентинской святой, церемония канонизации которой произойдет в Ватикане. Ожидается, что Милей может присутствовать на этом мероприятии.

Ранее стало известно, что аргентинский лидер направил Франциску, уроженцу Аргентины, приглашение посетить страну. 87-летний понтифик, в прошлом архиепископ Буэнос-Айреса, дал понять, что рассматривает возможность такой поездки.

В 2020 году Милей в эфире телеканала Canal 9 назвал понтифика "представителем зла на земле" и позволил себе оскорбление в его адрес. Уже в ходе предвыборной кампании политик попросил прощения за свои слова и заявил, что в случае победы готов обеспечить прием Папы Римского в Аргентине со всеми почестями, полагающимися "главе государства и духовному лидеру". После второго тура выборов президента, который прошел 19 ноября прошлого года, понтифик позвонил Милею и поздравил его с избранием.

У Франциска (в миру Хорхе Марио Бергольо) были не самые хорошие отношения с лидерами родной страны. Он встречался с ними, но предпочитает публично не комментировать политику на родине.