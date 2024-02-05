Спецслужбы Грузии опубликовали кадры со следовавшей в Россию взрывчаткой

Грузинские правоохранители ранее задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) опубликовала кадры, снятые скрытой камерой, на которых несколько человек переносят контейнеры со взрывчаткой для дальнейшей переправки ее в РФ.

Кадры сняты в нескольких локациях. На видео, помеченное городом Батуми, двое мужчин выгружают контейнеры из минивэна и переносят их в легковой автомобиль. Далее видно, как молодые люди переносят груз по Батуми, как указано, с целью его передачи. Съемка ведется также в Тбилиси, где мужчины продолжают передавать контейнеры со взрывчаткой для их последующей транспортировки на территорию России. Спецслужба также опубликовала видео со взрывными устройствами, оснащенными детонаторами.

СГБ ранее сообщила, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4, их можно привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг.

Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ на грузинскую территорию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от правящей партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.