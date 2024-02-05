В Бангладеш призвали ООН и Китай найти решения для урегулирования кризиса в Мьянме

Генсек правящей партии "Авами лиг" Обайдул Квадер заявил, что власти республики приняли решение больше не принимать беженцев из соседней страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций и Китай должны вмешаться в происходящее в Мьянме и способствовать урегулированию текущего кризиса в стране. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правящей в Бангладеш партии "Авами лиг" ("Народная лига") Обайдул Квадер.

"Мы обеспокоены положением дел в некоторых деревнях вблизи зон конфликта. МИД обязательно выступит с заявлениями по этому поводу. Сколько бы провокаций не было, мы не будем реагировать", - сказал он, добавив, что минометные снаряды, выпущенные из Мьянмы, падают на территорию Бангладеш вблизи границы. 5 февраля стало известно о гибели двух местных жителей.

"Мьянма также нарушает воздушное пространство. Почему мы должны сталкиваться с проблемами из-за их проблем? Организация Объединенных Наций и Китай должны взять на себя инициативу в этом отношении", - приводит слова политика бангладешское информационное агентство BSS.

Квадер заявил, что конфликт в Мьянме является их внутренним делом, но они должны помнить, что происходящее не должно представлять опасности для соседних стран. "В этом отношении необходимо вмешательство Организации Объединенных Наций. Я сказал китайскому послу, что, поскольку Мьянма прислушивается к Китаю, они также должны сыграть свою роль", - отметил политик.

По его словам, власти Бангладеш приняли решение больше не принимать у себя беженцев из Мьянмы. "Больше проявлять щедрость в вопросе Мьянмы невозможно, и если оттуда в Бангладеш прибудет кто-то новый, ему или ей не разрешат въехать на территорию Бангладеш", - сказал он.

В Мьянме активно действуют этнические вооруженные группировки, которые вступают в столкновения с военными. Армия этой страны сместила гражданское правительство 1 февраля 2021 года. Военные заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.