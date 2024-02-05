В Нигере в юго-западном регионе Тиллабери уничтожили 60 террористов

В ходе операции погиб один военнослужащий правительственной армии, еще шестеро получили ранения

РАБАТ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительственная армия Нигера в ходе операции под названием "Фасса" в районе Коколоко (регион Тиллабери на юго-западе страны) уничтожила 60 террористов, передает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Кроме того, военные обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы боевиков, средства связи, транспортные средства, материально-технические средства, а также уничтожили около 30 самодельных взрывных устройств (СВУ).

В ходе операции погиб один военнослужащий армии Нигера, еще шестеро получили ранения. Террористы уничтожили один армейский автомобиль с помощью СВУ.

Юго-западные области Нигера, расположенные близ границ с Мали и Буркина-Фасо, уже не первый год остаются зоной повышенной активности группировок экстремистов и террористов.