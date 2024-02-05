СМИ: бюллетени для выборов президента Финляндии доставят в РФ через Турцию

По данным газеты Helsingin Sanomat, 5 февраля один из сотрудников посольства страны вылетит из Москвы через Стамбул в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудник дипломатической миссии Финляндии в Москве в ручной клади, через Стамбул лично доставит бюллетени проголосовавших финских граждан на выборах президента, ввиду закрытия пропускных пунктов на границе с РФ. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Как уточнил источник издания, 5 февраля один из сотрудников посольства вылетит из Москвы через Стамбул в Хельсинки, чтобы доставить бюллетени предварительного голосования.

При этом специалист по прессе и культуре посольства Финляндии в РФ Юсси Палмен отказался подтвердить или опровергнуть данную информацию по соображениям безопасности.

Всего, по его словам, во втором туре выборов президента Финляндии в России проголосовали 43 финна, в первом туре таких было 45 человек. По оценке Палмена, в России проживает несколько сотен человек с двойным гражданством Финляндии и России.

Предварительное голосование во втором туре выборов президента Финляндии за рубежом проходило с 31 января по 3 февраля. По предварительным данным Минюста, на 14:00 (15:00 мск) явка за рубежом составила 1,4%, в Финляндии - 35,6%, общая явка - 33,6%.

Основной день выборов - 11 февраля. Во второй тур вышли бывший премьер Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.