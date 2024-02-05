Дуда отказался от своих слов об отсутствии возможности у Киева вернуть Крым

Президент Польши объяснил заявление расслабленной обстановкой и сослался на различные дискуссии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда объяснил свои слова о невозможности для Украины вернуть Крым, которые он произнес в интервью 2 февраля, расслабленной обстановкой и сослался на различные дискуссии, существующие на эту тему в международном сообществе.

"Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные. Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично коснулся в своих размышлениях разных дискуссий, которые я слышу на международной арене", - сказал Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с его кенийским коллегой Уильямом Руто. Он отвечал на просьбу польского журналиста прокомментировать свои недавние слова насчет конфликта на Украине.

Президент Польши подчеркнул, что официальная позиция Варшавы состоит в "возвращении Украины к своим международно признанным границам, к полному контролю над территориями, которые являются международно признанными территориями Украины, то есть и над Крымом".

Дуда 2 февраля в интервью You-Tube каналу Zero выразил сомнения в наличии возможности для Киева вернуть Крым. При этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет возвратить Донецк и Луганск. На следующий день он заявил в социальной сети X, что его позиция по конфликту на Украине всегда была однозначной и состояла в необходимости победы Киева в нем.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав РФ. В тот же день власти Крыма назначили референдум на 16 марта. Севастопольский городской совет принял постановление об участии в референдуме. 11 марта была подписана Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

В Луганской и Донецкой областях 11 мая 2014 года прошли референдумы о статусе регионов. По итогам голосования государственную самостоятельность региона и создание Луганской Народной Республики поддержали 96,2% участников референдума, за независимость Донецкой Народной Республики проголосовали 89,7%. В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, на которых подавляющее большинство жителей поддержали такой шаг. 4 октября того же года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.