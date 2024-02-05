Моди уверен в получении его партией большинства мест в парламенте на предстоящих выборах

По словам главы индийского правительства, его третий срок у власти будет посвящен принятию очень важных решений

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Правящая коалиция Индии Национальный демократический альянс под руководством Индийской народной партии ("Бхаратия джаната парти", БДП) укрепит свои позиции в парламенте по итогам выборов, которые пройдут весной 2024 года. Об этом глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, выступая с речью перед парламентариями.

"Третий срок нашего правительства уже не за горами. Осталось всего 100-125 дней", - сказал он. "Я не вдаюсь в цифры, но вижу настроение страны. В результате Национальный демократический альянс пересечет отметку в 400 мест, а БДП определенно получит 370 мест", - сказал он.

По словам Моди, его третий срок у власти будет посвящен принятию очень важных решений. "В наш третий срок Индия станет третьей по величине экономической державой", - заверил он.

В Индии в апреле - мае пройдут очередные всеобщие выборы в Народную палату (Лок Сабха, нижняя палата парламента). Нижняя палата состоит из 543 мест. У правящей коалиции сейчас 323 мандата.

Индийские оппозиционные партии летом 2023 года объединились в альянс I.N.D.I.A., чтобы попытаться прервать почти десятилетнее правление Моди.