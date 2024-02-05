Эксперт заявил, что ушедший в отставку премьер Казахстана был временной фигурой

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что вопрос смены главы правительства был лишь вопросом времени

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Алихан Смаилов, отставку которого с поста премьера принял в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, изначально воспринимался как временная фигура, и вопрос смены главы правительства был лишь вопросом времени. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Причины решения Токаева не уточняются. Временно исполнять обязанности премьера будет первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

"С одной стороны, не было каких-то серьезных внешних причин или кризисов, которые могли бы дать основания Токаеву принять решение о столь серьезном шаге. При этом, в принципе, Смаилов воспринимался с самого своего назначения после январских событий 2022 года как временная фигура, но он остался и, в принципе, справлялся со своими задачами. Однако на протяжении всего времени его работы стоял вопрос о том, что рано или поздно его сменят. Почему это произошло именно сейчас? Возможно, найдена более оптимальная фигура, возможно, показатели внутреннего аудита по итогам 2023 года оказались неудовлетворительными, и было принято решение о замене команды. Но пока можно только предполагать", - сказал эксперт.

Токаев назначил Смаилова на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 года после выборов в нижнюю палату парламента. Ранее пресс-служба лидера страны сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подводиться итоги социально-экономического развития республики за прошедший год. При этом некоторые местные эксперты не исключали, что глава государства может произвести кадровые перестановки в кабмине вплоть до смены премьера.