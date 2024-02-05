В ФРГ изучают возможность введения санкций ЕС против израильских поселенцев

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что Берлин готов поддержать введение санкций, если это будет совместимо с законодательством Евросоюза

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Германия рассматривает возможность введения европейских санкций в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом на брифинге в Берлине сообщила представитель МИД ФРГ.

"Я могу сказать, что по аналогии с мерами, которые принимают такие наши близкие партнеры, как США, в рамках Евросоюза мы также рассматриваем введение мер против отдельных радикально настроенных поселенцев, проявивших насилие на Западном Берегу реки Иордан", - отметила она. Задержка в рассмотрении принятия рестрикций, по ее словам, связана с тем, что в согласовании участвует большое количество стран. В то же время представитель внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что не располагает информацией о том, имеется ли у кого-то из поселенцев имущество в Германии.

В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заметил, что Берлин готов поддержать введение санкций, если это будет совместимо с законодательством Евросоюза. На вопрос о том, имеет ли отношение Германия к блокировке данной инициативы, он заявил, что подобное утверждение не соответствует действительности.

1 февраля президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Госдепартамент США сразу после этого сообщил о введении санкций в отношении четырех граждан Израиля, "причастных к росту насилия в отношении мирного населения на Западном берегу". Как следует из пояснительной записки, распространенной пресс-службой Госдепартамента, ограничения вводятся против лиц, "ответственных или причастных, напрямую или косвенно задействованных или предпринимавших попытки" принять участие в действиях, "угрожающих миру, безопасности или стабильности" на Западном берегу.