Постпред Эстонии считает, что страны НАТО не отдадут все боеприпасы Украине

Наличие у них запасов предусмотрено оборонными планами альянса, добавил Юри Луйк

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Страны, помогающие Украине, не отдадут все свои боеприпасы, поскольку наличие у них запасов предусмотрено оборонными планами альянса. Такое мнение выразил в интервью порталу гостелерадио Эстонии ERR постпред балтийской республики при НАТО Юри Луйк.

"Собственные запасы ни в коем случае не будут розданы в полном объеме из-за определенных оборонных нормативов НАТО", - приводит ERR слова политика. "Страны альянса должны хранить эти боеприпасы на своих складах, их отдавать нельзя", - добавил он.

"Мы также покупаем боеприпасы у третьих стран, производители которых не разрешают передавать свои снаряды Киеву. Поэтому эти снаряды будут использованы странами Евросоюза, чтобы заполнить недостаток, а произведенные в Европе будут переданы Украине", - отметил Луйк.

1 февраля главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе призвали ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине. В декларации мероприятия говорится, что лидеры ЕС вновь отложили - как минимум до март - принятие решения о расширении Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине.