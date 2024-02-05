Боррель: ЕС введет санкции против компаний, "участвующих в обходе мер против РФ"

Глава внешнеполитической службы ЕС подтвердил, что меры намерены одобрить к 24 февраля

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России введет ограничительные меры в отношении компаний из разных стран, которые, по мнению сообщества, участвуют в обходе санкций против Москвы. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Варшаве, которую транслировали пресс-службы Еврокомиссии.

"Санкции коснутся многих людей и институтов, а также участвующих в обходе наших санкций компаний из разных стран", - сказал он.

Боррель подтвердил, что работа над новым пакетом санкций продолжается с целью одобрить новые меры к 24 февраля - второй годовщине начала российской военной операции на Украине.

В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.