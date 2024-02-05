Украинский командир считает, что демобилизации в ВСУ до конца конфликта не будет

Юрий Федоренко также заявил о необходимости замены свежими силами действующих бойцов

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко полагает, что ждать демобилизации сражающихся на фронте военнослужащих до завершения конфликта с Россией нереалистично. Такое мнение он выразил агентству Reuters.

"Давайте не обманывать друг друга, этого не произойдет. Если мы позволим этим людям уйти, этим опытным офицерам, сержантам, солдатам, людям, способным выполнять боевые задачи, тогда никого не останется, чтобы воевать", - сказал Федоренко.

При этом он сам заявил о необходимости замены свежими силами действующих бойцов, что позволило бы им отойти вглубь и восстановить силы.

Одновременно Reuters приводит слова двух военнослужащих бригады, которые заявляют о необходимости оставаться в строю до завершения конфликта.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Тем не менее в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. По данным украинских СМИ, этот законопроект может быть рассмотрен Верховной радой в первом чтении 6 февраля.