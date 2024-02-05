Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 для передачи Украине

Глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что в общей сложности Киеву поставят 24 истребителя

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16, чтобы поставить их Украине.

Об этом сообщила в X глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Нидерланды "готовят дополнительно шесть F-16 для поставки Украине", написала она. "Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее", - добавила министр.

В новость внесена правка (17:16 мск) - передается с исправлением цитаты главы Минобороны во втором абзаце и уточнениями по тексту.