Amnesty International призвала МУС расследовать убийства палестинцев на Западном берегу

По информации правозащитной организации, израильские военные в ходе рейдов совершали незаконные убийства палестинцев, без необходимости применяя силу, а также отказывая пострадавшим в медицинской помощи

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) должен расследовать участившиеся нападения на палестинских жителей Западного берега реки Иордан и их убийства на предмет совершения израильскими войсками военных преступлений. Такой призыв содержится в заявлении, опубликованном на сайте международной правозащитной организации Amnesty International.

По ее данным, израильские военные за последние несколько месяцев активизировали рейды на Западном берегу, в ходе которых совершали незаконные убийства палестинцев, без необходимости применяя силу, а также отказывая пострадавшим в медицинской помощи. Их жертвами стали не менее 507 палестинцев, в том числе 81 ребенок, что, по оценкам организации, сделало 2023 год самым смертоносным для палестинцев с тех пор, как в 2005 году Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) начало вести учет подобных случаев. В связи с этим Amnesty International призвала прокурора МУС расследовать эти убийства и нападения "как возможные военные преступления", которые, по мнению организации, представляют собой "вопиющее нарушение международного законодательства о правах человека".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в общей сложности порядка 3 тыс. разыскиваемых палестинцев были задержаны в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан за время проведения военной операции в секторе Газа. По данным ведомства, примерно 1,35 тыс. из них подозреваются в связях с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.