В ФРГ заявили, что подготовка солдат Бундесвера к отправке в Косово идет по плану

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал сербов и албанцев добиваться прогресса в переговорах на пути в ЕС

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил на встрече с президентом самопровозглашенного Косова Вьосой Османи, что подготовка к переброске туда дополнительных солдат Бундесвера (ВС ФРГ) идет по плану.

"Подготовка идет полным ходом, так что мы будем действовать в соответствии с графиком", - сказал Писториус. Он призвал сербов и албанцев добиваться прогресса в переговорах на пути в Европейский союз. "На повестке дня - диалог и деэскалация. Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] очень четко подчеркнул, что будущее Западных Балкан находится в Евросоюзе. И так должно быть", - приводит слова министра агентство DPA.

В этой ситуации никто не может и не должен быть заинтересован в ухудшении ситуации, заявил министр. В то же время Писториус заверил Османи, что стабильность в регионе, особенно в Косове, "имеет большое значение". "Кто бы не знал этого из истории Европы за последние 120-150 лет. Стабильность, нестабильность на Балканах, в зависимости от обстоятельств, всегда оказывали большое влияние на безопасность и стабильность в Европе в целом", - констатировал глава Минобороны ФРГ.

Ранее правительство Германии из-за роста напряженности между Сербией и непризнанным Косовом решило увеличить контингент Бундесвера, участвующий в Силах НАТО для Косова (СДК), и направить дополнительно 150 военнослужащих. Ожидается, что они заменят там австрийских военных в апреле 2024 года. В настоящее время в крае дислоцированы около 90 военных ВС ФРГ. Бундесвер участвует в СДК с 1999 года.