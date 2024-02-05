Эксперт: отставка кабмина Казахстана связана с нехваткой долгосрочной стратегии развития

Политолог Данияр Ашимбаев отметил, что в последние месяцы рейтинги правительства очень сильно просели - как среди экспертов, так и среди населения

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Казахстана не смогло предложить внятную долгосрочную стратегию развития страны, в связи с чем президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил кабмин в отставку. Такую точку зрения выразил в беседе с корреспондентом ТАСС казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане".

"Я думаю, что кабмин поработал в условиях кризисной ситуации, много что смог сделать, но со многим не справился. Не вышел на какую-то долгосрочную стратегию развития, хотя до этого смог справиться с проблемами, возникшими после январских событий, с вопросами демонополизации экономики и перераспределения активов. Понятно, что многие инициативы принимались в штыки, немало было ляпов, были скандалы, было общее падение авторитета власти и прежде всего правительства", - рассказал политолог.

По его словам, в последние месяцы рейтинги правительства очень сильно просели - как среди экспертов, так и среди населения. "Думаю, что президент решил закрыть эту антикризисную часть и перезапустить правительство, ориентируя его на определенную стратегию развития", - пояснил Ашимбаев.

Он отметил, что разработку долгосрочной стратегии развития страны ждали давно, но документ так и не был представлен. "Правительство во многом свой ресурс выработало. Поработало нельзя сказать, чтобы плохо, но и не хорошо, где-то на "троечку". Я думаю, что президент решил, скорее всего после долгих сомнений, кабмин сменить. Возможно, существенная часть министров останется на своих постах. Тем более, что большинство министров было назначено в сентябре прошлого года", - уточнил эксперт.

Большой список кандидатов

Как полагает Ашимбаев, после отставки правительства возможна реструктуризация кабмина и сокращение числа вице-премьеров, изменения в структуре министерств.

Он также отметил, что в настоящий момент существует достаточно большой список кандидатов в премьеры, но сложно сказать, кто из них возглавит правительство. "Думаю, что новое правительство будет переориентировано с антикризисной работы на определенную стратегию развития. Но каких-то существенных изменений в интеграционной сфере, в макроэкономической сфере ожидать пока не стоит", - подчеркнул политолог.

Решение президента

Ранее президент Казахстана принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточняются. Временно исполнять обязанности премьера будет первый заместитель руководителя кабинета министров Роман Скляр. При этом членам кабмина поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Токаев назначил Смаилова на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 года после выборов в нижнюю палату парламента.

Пресс-служба лидера страны сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития республики за прошедший год и обозначены планы на будущее.