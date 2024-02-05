В США рекомендовали Папуа - Новой Гвинее отказаться от договора по безопасности с КНР

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма отметил, что Вашингтон и Пекин "соперничают за влияние в Тихоокеанском регионе, богатом ресурсами"

СИДНЕЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рекомендуют властям Папуа - Новой Гвинеи отказаться от заключения соглашения в сфере безопасности с Китаем. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.

"Подобные гарантии безопасности влекут за собой последствия. Мы видели, как дорого обходятся китайские обязательства в области обороны или инвестиций. Все это мы хотим донести до Папуа - Новой Гвинеи", - заявил дипломат в интервью австралийской газете The Sydney Morning Herald. Он также отметил, что США и Китай "соперничают за влияние в Тихоокеанском регионе, богатом ресурсами". В таком случае американской стороне, по его словам, "приходится конкурировать агрессивно".

Министр иностранных дел Папуа - Новой Гвинеи Джастин Ткаченко заявил на прошлой неделе, что страна приступила к обсуждению с Китаем потенциального договора о безопасности и охране общественного порядка, напоминает издание. Переговоры пока находятся на ранней стадии.

В 2023 году страна заключила двусторонние соглашения о безопасности с США и Австралией. В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты, заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей, втягивают ее в геополитические игры против России и Китая, подобный акт является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.