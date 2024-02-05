СМИ: США и Великобритания нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов в Йемене

По данным телеканала Al Masirah, силы коалиции нанесли как минимум два авиаудара в черте города Ходейда

ТАСС, 5 февраля. Объекты хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на территории Йемена подверглись очередной серии ударов со стороны США и Великобритании. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, вооруженные силы коалиции нанесли как минимум два авиаудара в черте города Ходейда - административного центра одноименной провинции, расположенной на берегу Красного моря. Информация о возможных жертвах и пострадавших не приводится.

Ранее телеканал сообщал об ударах США и Великобритании по району Эль-Катиб в провинции Ходейда.