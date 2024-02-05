Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

В ООН заявили, что атаки на гражданских лиц запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Лисичанска и указал на неприемлемость атак на гражданских лиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном среди журналистов официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители. Атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - отмечается в тексте.