В Грузии ждут от Украины информации по делу о попытке провоза взрывчатых веществ в РФ

Директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности страны Бача Мгеладзе заявил, что ведомство предоставило украинской стороне информацию в связи с конкретным фактом

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии предоставила информацию о попытке провоза взрывчатых веществ с Украины в РФ через Грузию и ждет ответа на этот счет от украинских властей. Об этом заявил директор контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

«Мы предоставили украинской стороне информацию в связи с конкретным фактом. Мы им предоставили еще больше деталей и ожидаем от них соответствующей информации, которая пойдет на пользу следствию и подтвердит определенные детали», — сказал Мгеладзе в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».