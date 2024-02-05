В Египте сообщили о принятии на лечение более 2,2 тыс. раненых из Газы

Для разгрузки системы здравоохранения планируется построить около 50 медучреждений, заявили в канцелярии президента

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Египет принял на лечение более 2,2 тыс. пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Для разгрузки системы здравоохранения планируется построить около 50 медучреждений. Такие данные привела канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам его встречи с главой правительства Мустафой Мадбули и министром здравоохранения Халедом Абдель Гаффаром.

"Египетские врачи приняли более 2,2 тыс. раненых из Газы и провели более 1,2 тыс. хирургических операций, не говоря уже об оказании медицинской помощи всем, кто пересекает КПП "Рафах", - написал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В этой связи ас-Сиси "высоко оценил роль сектора здравоохранения в вопросах оказания поддержки жителям сектора Газа" и подчеркнул, что Египет "с момента обострения ситуации в анклаве стремился к облегчению последствий гуманитарного кризиса".

На встрече также обсуждались планы по строительству новых медучреждений, которые помогли бы снизить нагрузку на египетские больницы, возросшую после обострения эскалации в палестинском анклаве и начала эвакуации пострадавших в Египет. Президент, премьер и глава Минздрава приняли план по созданию в Египте 47 новых медицинских учреждений в 8 провинциях страны.

1 февраля сотрудники египетской скорой помощи рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС, что ежедневно вывозят из анклава от 30 до 50 человек. Часть пострадавших палестинцев по прибытии в Египет экстренно эвакуируют в больницу в городе Эль-Ариш. С осени 2023 года медучреждение оказало помощь по меньшей мере 420 раненым жителям анклава, сейчас в больнице находится 51 пострадавший. Особенно тяжелых больных направляют на операции в медицинские центры Каира.