Минздрав Газы сообщил о гибели более 110 человек в анклаве за сутки

Еще 205 пострадали

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 113 человек погибли за последние сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа.

Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

По его данным, "за последние сутки погибли 113 человек, еще 205 пострадали". В ведомстве также подчеркнули, что "общее число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 27 478, еще 66 835 человек получили ранения". Тела некоторых погибших остаются под завалами, медики и спасатели пока не могут до них добраться.