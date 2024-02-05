Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов на месяц в зону боевых действий

Дмитрий Разумков считает, что тогда, возможно, чиновники будут "голосовать по совести"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат и бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков призвал отправлять своих коллег на месяц в зону боевых действий, чтобы мотивировать их голосовать по совести.

Сейчас депутаты Рады имеют бронь от мобилизации.

"Инициатива заключается в следующем: все, кому нет еще 60 лет, - потому что эти люди будут в таком состоянии здоровья, когда им будет тяжело это сделать, - все остальные, мужчины в обязательном порядке, женщины по желанию, на месяц отправляются как народные депутаты, не утрачивая своих полномочий, по распоряжению главы Верховной рады для прохождения службы", - заявил он в эфире телеканала "Киев 24".

Разумков уточнил, что не предлагает отправлять депутатов Рады в штурмовики, но выразил уверенность, что им найдется работа в частях. Он добавил, что тогда, возможно, депутаты Рады будут "голосовать по совести".

Разумков в 2019 году на выборах в Раду возглавил пропрезидентскую партию "Слуга народа", а после ее победы занял пост спикера. В том же году сложил полномочия главы правящей партии. Осенью 2021 года депутаты отправили Разумкова в отставку с поста главы парламента. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил желание депутатов сменить спикера разногласиями между Разумковым и правящей партией, касающимися закона об олигархах и санкционной политики. В 2021 году Разумков создал в Раде свою межфракционную группу.