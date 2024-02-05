В Раде заявили, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании

По словам депутата Евгения Шевченко, отставку главкома ВСУ можно ожидать примерно 8 февраля, "плюс-минус пару дней"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. По словам депутата, главкома могут отправить в отставку в ближайшие дни.

"Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я здесь разочарую тех, кто фанаты Залужного", - сказал Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

При этом депутат отмечает, что если Залужный все-таки не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться успеха в политике. "Если поедет послом, то сто процентов все, Залужного как политика больше нет. Если не поедет, останется на Украине и начнет делать какую-то свою карьеру политическую, конечно, шансы есть у него, причем они не маленькие, а большие", - добавил Шевченко. По его словам, отставку главкома можно ожидать примерно 8 февраля, "плюс-минус пару дней".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями Залужного. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердили некоторые зарубежные СМИ.