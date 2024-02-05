В Грузии назвали дело о провозе взрывчатки в РФ попыткой вовлечь страну в конфликт

Первый зампред главы комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Ираклий Заркуа не исключил, что подобные инциденты могут быть и в будущем

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Дело, касающееся транспортировки взрывчатых веществ с Украины в РФ через Грузию, является попыткой вовлечь республику в украинский конфликт. Об этом сообщил первый зампред главы комитета по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии Ираклий Заркуа.

"Тот, кто запланировал эту операцию (провоз взрывчатых веществ в РФ - прим. ТАСС), заинтересован в том, чтобы в Грузии не было мира и каким-то образом <...> вовлечь нас в этот конфликт", - сказал Заркуа в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Политик не исключил, что подобные инциденты могут быть и в будущем. Он поблагодарил грузинские спецслужбы, которые своевременно выявили готовящееся преступление и пресекли его.

СГБ ранее сообщила, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4, их можно привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг.

Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ на грузинскую территорию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от правящей партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.