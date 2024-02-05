СМИ: сотрудники военкомата Киева под видом поиска российских ДРГ выписывают повестки

Издание "Страна" напомнило, что ранее блокпосты для поиска диверсионно-разведывательных групп уже появлялись в Киеве и Киевской области, а военкоматы впоследствии признавали, что на них выдают повестки гражданам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Оболонского района Киева объявил о проведении мероприятий по "выявлению диверсионно-разведывательных групп врага". При этом, по данным издания "Страна", сотрудники ТЦК, предположительно, выписывают новые повестки украинским гражданам.

"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129-го батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, главного управления Национальной полиции в г. Киеве по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", - говорится в сообщении военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь "Страна" обратила внимание, что на опубликованных ТЦК фотографиях видно, как сотрудники что-то выписывают гражданам на нескольких блокпостах, расположенных в Оболонском районе Киева. На одном из фото мужчина демонстрирует бумагу, похожую на повестку. Издание напоминает, что ранее блокпосты для поиска диверсионно-разведывательных групп уже появлялись в Киеве и Киевской области, а военкоматы впоследствии признавали, что на них выдают повестки гражданам.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Тем не менее в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. По данным украинских СМИ, этот законопроект может быть рассмотрен Верховной радой в первом чтении 6 февраля.