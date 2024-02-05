Голландские судовладельцы намерены получить разрешение на охрану с оружием в Красном море

По данным телеканала NOS, соответствующее предложение содержится в письме, направленном судовладельцами в Минобороны Нидерландов

ГААГА, 5 февраля. /ТАСС/. Голландская королевская ассоциация судовладельцев хочет получить разрешение на вооруженную охрану при проходе через Красное море, сообщает телеканал NOS.

По его данным, соответствующее предложение содержится в письме, направленном судовладельцами в Министерство обороны Нидерландов. "Когда противоракетный "зонтик" над Красным морем, с помощью которого сбиваются ракеты, будет в достаточной мере укреплен, мы хотим иметь возможность использовать этот маршрут одновременно с нашими конкурентами с охраной на борту", - заявила представитель ассоциации Аннет Костер. Эта охрана в первую очередь должна защищать от повстанцев, пытающихся проникнуть на суда, как это делают пираты. "Мы хотим иметь возможность оставаться конкурентоспособными, но не любой ценой, - добавила она. - Безопасность судов и особенно членов экипажей всегда является нашим приоритетом".

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в ответ, что Нидерланды участвуют в операциях для защиты судоходства в Красном море, но говорить о его возобновлении пока рано. "Речь идет о крылатых ракетах и беспилотниках с вооружением, - заметила она. - Для противодействия им нужны совершенно другие меры, чем для борьбы с небольшими лодками с вооруженными пиратами. На данный момент в регионе существуют очень серьезные угрозы, поэтому ходить там гражданским судам сейчас неразумно".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. Из-за этих нападений голландские суда больше не ходят через Красное море, а использую альтернативные маршруты, что занимает больше времени и накладывает на компании дополнительные расходы. Для противодействия повстанцам США с рядом партнеров, в том числе Нидерландами, принимают ответные действия.