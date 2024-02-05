Береговая охрана КНР вытеснила из спорной акватории корабль Филиппин

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены запасы углеводородов

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Управление береговой охраны (УБО) КНР вытеснило корабль морской полиции Филиппин из спорной акватории около отмели Хуанъянь (Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице УБО в социальной сети WeChat.

"5 февраля береговая охрана Китая на законных основаниях вытеснила корабль морской полиции Филиппин, вторгшийся в акваторию около островов Хуанъянь", - уточняется в нем.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. В последние годы трения несколько смягчились благодаря многосторонним усилиям, в том числе взаимодействию в формате "Китай - АСЕАН".