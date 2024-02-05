Генсек ООН назначил независимую группу по оценке деятельности БАПОР

Ее возглавит экс-глава МИД Франции Катрин Колонна

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил независимую группу для оценки деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), ее возглавит экс-глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь, проконсультировавшись с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини, назначил независимую обзорную группу для того, чтобы оценить, делает ли агентство в рамках своих полномочий все, чтобы обеспечить нейтральность, а также для того, чтобы дать ответ на обвинения в серьезных нарушениях, - говорится в сообщении. - Обзор [деятельности БАПОР] будет возглавлять Катрин Колонна, бывший министр иностранных дел Франции".