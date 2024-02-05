Великобритания объявила о выделении £100 млн помощи Эфиопии

Финансирование должно помочь улучшить доступ к лекарствам, детским вакцинациям, а также помочь в борьбе с детской смертностью

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Великобритания объявила о выделении финансовой помощи Эфиопии в размере £100 млн ($127 млн). Об этом заявило британское правительство в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Согласно заявлению, программа поможет более чем 3 млн человек, в основном женщинам и детям, получить доступ к основным медицинским услугам. Финансирование должно помочь улучшить доступ к лекарствам, детским вакцинациям, а также помочь в борьбе со смертностью детей до пяти лет и женщин в постродовом периоде, отмечается в пресс-релизе.

"Кризис [в регионе] является сигналом для всего мира. Дефицит продовольствия на критическом уровне. Война привела к переселению людей и уничтожила жизненно важную инфраструктуру", - заявил заместитель главы МИД Великобритании Эндрю Митчелл. "<...>. Как всегда, в первую очередь страдают женщины и дети", - добавил он. "Международное сообщество должно встать на сторону Эфиопии и работать совместно, чтобы обратить кризис вспять. <...> Нам нужно действовать быстро и прямо сейчас", - подчеркнул Митчелл.

Британское правительство и международные доноры помощи отвечают на нужды 6,6 млн человек, говорится в заявлении. Как отметил Митчелл, число людей, которые испытывают острую нехватку продовольствия, быстро растет и в ближайшие месяцы достигнет отметки в 10,8 млн человек.