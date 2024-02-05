Премьер Литвы выдвинула свою кандидатуру на выборах президента страны

Выборы состоятся 12 мая

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Главная избирательная комиссия Литвы зарегистрировала премьера Ингриду Шимоните в качестве участника политической кампании на майских выборах президента республики. Об этом комиссия сообщила на своем сайте.

"Глава правительства официально зарегистрирована претендентом в кандидаты на пост от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", - говорится в сообщении.

Такая регистрация формально является выдвижением в кандидаты. Без регистрации этого статуса в оговоренные сроки - до 19 февраля - быть кандидатом на выборах нельзя.

К 5 февраля зарегистрировано 10 участников политической кампании, в том числе действующий президент Гитанас Науседа. Все они пока только претенденты в кандидаты. Для юридического утверждения такого статуса надо подать в комиссию заявительные документы установленной формы и внести залог в размере €8 995. Следующим этапом является сбор в свою поддержку 20 тыс. подписей граждан. После проверки поданных документов и подлинности подписей претендент объявляется кандидатом на выборах.

Президентские выборы состоятся 12 мая. Глава государства избирается прямым голосованием граждан на основе всеобщего избирательного права.