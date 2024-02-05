В Британии заявили, что удары по Йемену не смогли предотвратить нападения на суда

Глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс отметил, что атаки привели к существенному снижению военного потенциала хуситов

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Удары, которые США и Великобритания наносили по объектам мятежников-хуситов на территории Йемена, пока не смогли полностью предотвратить новые нападения на суда в Красном море. Это признал глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Эти удары привели к существенному снижению [военного] потенциала хуситов. Однако со стремлением хуситов по-прежнему препятствовать судоходству в Красном море пока полностью не покончено", - сказал Шэппс, выступая в парламенте страны.