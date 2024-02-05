Экс-президент Молдавии заявил, что США и НАТО подогревают конфликт на Украине

Владимир Воронин отметил, что Украину превратили в полигон для испытаний военной техники

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии (2001-2009), лидер Партии коммунистов Владимир Воронин считает, что США и страны НАТО подогревают конфликт на Украине поставками оружия.

"Чувствуется прямое вмешательство Америки и стран НАТО, которые вооружают Украину и подпитывает такую агрессию, как война. Поэтому это должно закончиться как можно быстрее", - сказал он в интервью молдавскому телеканалу Cinema, подчеркнув, что "украинский народ очень миролюбивый".

"Это не украинцы начали эту войну, они поддались на эти провокации, и все раскрутилось до таких масштабов, что трудно это остановить. Но должны найтись такие силы, которые это остановят. И опять же мы возвращаемся к тем же американцам, европейцам, которые не проявляют никакого интереса. Превратили Украину в полигон для испытаний военной техники, использования старой военной техники за деньги стран, которые ее поставляют", - сказал политик.

Ранее Воронин потребовал от руководства Молдавии поручить компетентным органам разобраться с гражданами республики, которые отправились воевать на территорию Украины в рядах вооруженных сил этой страны. Он напомнил, что наемничество запрещено молдавскими законами и может послужить причиной лишения гражданства со стороны президента.