Взрывчатка для Воронежа и просроченные ракеты для Киева. Ситуация вокруг Украины

Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, шедший из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции, и предназначавшийся для использования при совершении терактов, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Страны НАТО, помогающие Украине, не отдадут все свои боеприпасы, поскольку наличие у них запасов предусмотрено оборонными планами альянса. При этом Канада намерена передать Украине ракеты 1970-х годов, подлежащие утилизации. В Киеве заявили, что их это не смущает.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за прошедшие сутки отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях, сообщили в Минобороны РФ. За сутки на всех шести направлениях противник потерял более 885 бойцов.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 58 украинских беспилотников. Российские ВКС и артиллерия поразили склад авиационных боеприпасов, а также живую силу и военную техника ВСУ в 107 районах.

Продолжение военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Согласно данным на сайте украинского парламента, инициативы были внесены в понедельник, переданы на рассмотрение руководству Рады, а затем - в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине до 14 февраля, в прошлый раз они продлевались 9 ноября 2023 года на три месяца. При этом постоянное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране парламентских выборов, которые были намечены на конец октября прошлого года. По Конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя. Новое продление сделает законодательно невозможным проведение весной и президентских выборов.

Транзит взрывчатки

Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции и предназначался, вероятно, для использования при совершении терактов, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Груз был отправлен 19 января из Одессы транзитом через указанные страны на находящемся в собственности гражданина Украины автомобиле. Взрывчатку планировалось вывезти из Грузии в Россию через КПП "Дарьяли".

Позднее план организаторов изменился, они решили отправить часть взрывчатки в РФ, а часть оставить в Тбилиси. По сведениям грузинской службы, "использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси как в части планирования, так и осуществления [преступлений]".

В ведомстве уточнили, что в провозе взрывчатки принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении. Организатором выступал уроженец Батуми и гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.

Устаревшие боеприпасы

Страны, помогающие Украине, не отдадут все свои боеприпасы, поскольку наличие у них запасов предусмотрено оборонными планами Североатлантического альянса, заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк. Он отметил также, что страны - члены альянса покупают боеприпасы у третьих стран, производители которых не разрешают передавать свои снаряды Киеву. Этими боеприпасами страны ЕС заполнят недостаток в своих арсеналах, а произведенные в Европе будут переданы Украине.

Страны Запада также охотно передают Украине боеприпасы с давно истекшим сроком годности. Так, Минобороны Канады сейчас рассматривает вопрос о передаче Киеву ракеты класса "воздух - земля" CRV7 канадской разработки начала 1970-х годов, которые планировалось утилизировать. На балансе канадского военного ведомства 83,3 тыс. таких ракет, правда, часть из них уже без боеголовок.

Превышение сроков хранения и недокомплект канадских ракет CRV7 не вызывают озабоченности у украинских властей, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он пояснил, что Украине "нужно много оборудования, в том числе боеприпасов", а канадские ракеты можно будет запускать как с вертолетов, так и с наземных пусковых установок.

Проблемы с пополнением

Расхождение позиций между Брюсселем и Берлином по вопросу восполнения фонда военной помощи Украине может привести к задержкам военных поставок из ЕС в Киев, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. В частности, ФРГ и несколько других стран выступают за отход от модели возмещения расходов по системе "плати сначала, получай компенсацию позже". В Берлине, в частности, указывают на то, что ФРГ уже поставляет Украине вооружения на основе двусторонних соглашений, что должно учитываться при расчете будущих взносов в фонд. Эта идея не находит отклика у меньших стран ЕС, например, у прибалтийских республик, которые указывают на то, что это приведет к существенному сокращению объемов фонда.