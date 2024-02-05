Украинский министр по делам ветеранов подала в отставку

По словам спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, вопрос об отставке будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина написала заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"В Верховную раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По слова Стефанчука, вопрос об отставке министра будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента. Ранее сообщалось, что заседание Верховной рады состоится во вторник.

Лапутина возглавляла министерство с декабря 2020 года.