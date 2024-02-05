В Грузии заявили, что в стране могли совершить теракт из-за провоза взрывчатки с Украины

Директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности республики Бача Мгеладзе отметил, что часть взрывных устройств было решено оставить в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Организаторы провоза в Грузию взрывчатки с Украины могли совершить в стране теракт, так как часть взрывных устройств было решено оставить в Тбилиси. Об этом заявил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

Служба госбезопасности, по словам Мгеладзе, смогла предотвратить "вывоз трех взрывных устройств в одном контейнере <...> на территорию другой страны, в Российскую Федерацию". Кроме того, продолжил директор контртеррористического центра СГБ, на территории Грузии "аналогично могли быть осуществлены теракты, это также предотвратила Служба госбезопасности и контртеррористический центр".

Он также отметил, что взрывное устройство было изготовлено специалистом и было достаточно мощным, чтобы поразить довольно большой радиус, что привело бы ко множеству человеческих жертв.

СГБ ранее сообщила, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4, их можно привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг.

По данным спецслужб, в какой-то момент план организаторов изменился, они решили отправить контейнер с тремя взрывными устройствами в Россию, а второй контейнер - также с тремя взрывными устройствами - оставить в Тбилиси по конкретному адресу. Груз, направлявшийся в РФ, был остановлен с грузинской стороны в тот момент, когда планировалось переправить его через границу. Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ на грузинскую территорию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от правящей партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.