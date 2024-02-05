Трамп полагает, что "только дурак" проголосует за законопроект о допфинансировании

Бывший президент США также отметил, что документ является подарком для демократов и необходимо создать отдельный законопроект о границах и иммиграции без привязки к иностранной помощи

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что лишь дурак проголосует за законопроект о допфинансировании, в котором объединяются средства на ужесточение пограничного контроля в стране, поддержку Украины и Израиля.

"Только дурак или радикальный левый демократ проголосовал бы за этот ужаснейший законопроект о границе, который дает право закрыть властям границу только после 5 тыс. случаев ее пересечения за сутки", - написал Трамп на своей странице в соцести Truth Social, подчеркнув, что это необходимо сделать уже сейчас.

Он также отметил, что представленный документ является подарком для демократов и необходимо создать отдельный законопроект о границах и иммиграции без привязки к иностранной помощи.

Сенат США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным". Президент США Джо Байден поддержал этот законопроект.