Комитет Рады считает, что закон о мобилизации несет коррупционные риски

Депутат Алексей Гончаренко не уточнил, какие именно положения несут риски

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый проект закона о мобилизации, внесенный в Верховную раду кабинетом министров Украины на прошлой неделе, несет коррупционные риски. К таким выводам пришел комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде он не годится", - отметил он.

Гончаренко не уточнил, какие именно положения несут риски коррупции. Ранее данный комитет признавал несущим риски коррупции и предыдущий вариант правительственного законопроекта о мобилизации, который в итоге так и не был вынесен на голосование в Раде.

30 января кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации, первая версия которого вызвала возмущение в обществе и разногласия среди депутатов. Новый вариант предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.